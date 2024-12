Incêndio destrói associação de catadores de Bataguassu

Incendios de grandes proporções / Cenário MS

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bataguassu, na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 11h30. O fogo teve início em um barracão destinado ao tratamento de materiais recicláveis, localizado na Estrada do Uerê, na zona rural do município. A fumaça gerada pelas chamas foi visível a uma distância de até 10 km.

Imagens divulgadas pelo portal Cenário MS mostram o intenso trabalho dos bombeiros no local, onde as chamas rapidamente se espalharam, destruindo completamente a estrutura do barracão que abrigava equipamentos como prensas e esteiras usadas no processo de reciclagem. A área administrativa também foi atingida, com parte do escritório sendo destruído. No entanto, o prédio anexo, que abriga a cozinha e o escritório principal, não foi afetado.

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo com o apoio da Prefeitura de Bataguassu e da empresa Eldorado Brasil. Estima-se que o incêndio tenha causado danos significativos, destruindo quatro prensas, avaliadas em R$ 50 mil cada, além de uma esteira de separação de lixo e materiais prontos para venda, que somam um prejuízo de mais de R$ 10 mil.

A causa do incêndio está sendo investigada, mas a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por produtos inflamáveis descartados de maneira inadequada. Funcionários informaram que este é o quarto incêndio no local somente neste ano, sendo que nos incidentes anteriores as chamas foram controladas rapidamente. Felizmente, ninguém se feriu.