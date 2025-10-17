Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá

Bombeiros usaram 700 litros de água no combate às chamas / Corpo de Bombeiros

Por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio de uma guarnição do 3º Grupamento, foi acionado para atender a um incêndio em veículo no bairro Maria Leite, em Corumbá.

O incêndio ocorreu em uma Kombi utilizada para entregas de pães, que trafegava pela Avenida Senador Paulino, próximo à esquina com a Alameda São José, nas imediações do SENAI.

Segundo o relato do condutor, o fogo começou após ele perceber um forte cheiro de queimado vindo da região do motor. Ao estacionar o veículo para verificar o problema, as chamas já haviam tomado a parte frontal da Kombi, se espalhando rapidamente por toda a estrutura.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o isolamento da área, interrompendo temporariamente o tráfego de veículos pesados na via, para garantir a segurança durante a operação. Foram utilizados cerca de 700 litros de água para conter e extinguir completamente o fogo.

Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

