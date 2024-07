Incêndio destrói móveis em residência de Corumbá

Imóveis foram destruídos / Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Campo Grande com Luiz Feitosa, em Corumbá, na madrugada desta sexta-feira, 12. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e rapidamente mobilizaram esforços para conter as chamas.

Por volta das 1h, o fogo consumiu parte da sala, destruindo um sofá, uma estante e danificando parte do telhado da casa. Os bombeiros trabalharam intensamente no combate direto às chamas, seguido pelo rescaldo e ventilação do local.

Felizmente, os moradores foram evacuados com segurança, e não houve registro de feridos durante a operação de resgate. Até o momento, a causa do incêndio ainda não foi determinada e está sendo investigada pelas autoridades competentes.

A comunidade local se solidariza com os moradores afetados pelo incidente e espera que medidas sejam tomadas para esclarecer as circunstâncias que levaram ao ocorrido.