Incêndio destrói oficina mecânica e carros em Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da noite desta quinta-feira (23), uma oficina mecânica na Rua Ceará, localizada entre as ruas Eduardo Santos Pereira e Pernambuco, no Jardim Autonomista, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, as chamas foram tão altas que atingiram o telhado. O incidente não resultou em feridos.

De acordo com o tenente Gustavo Frias, do Corpo de Bombeiros Militar, seis carros e um caminhão foram danificados no incidente. A equipe encaminhou seis unidades de combate e em 20 minutos foi necessário o uso de 3 mil litros para apagar as chamas.

As causas do incêndio não foram identificadas. No entanto, há indícios de uma pane elétrica.

A proprietária do estabelecimento, Zuleica Ferreira de Moraes, 50 anos, disse que foi informada por terceiros sobre o incidente. A oficina não possui seguro e ainda não há estimativa de prejuízos.