Incêndio destrói residência na Avenida General Rondon durante a madrugada

Fogo destruiu local / Ilustrativa/Midiamax

Na madrugada deste sábado (3), por volta das 4h, um incêndio atingiu uma residência localizada no final da Avenida General Rondon, próximo à Brigada, descendo as escadas de Corumbá.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. O fogo atingiu um único cômodo da casa, com área aproximada de 12m². Os bombeiros utilizaram cerca de 1.000 litros de água para controlar o incêndio.

Apesar da rápida ação da equipe, os danos foram severos, resultando na destruição total da estrutura e na perda completa dos bens da moradora, que não estava presente no momento do incidente. As causas do incêndio ainda serão investigadas.