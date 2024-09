Incêndio destruiu 11 mil hectares de eucalipto em Água Clara

Até agora, o incêndio nas áreas de fazenda de eucalipto em Água Clara, atingiu 11 mil hectares, segundo informações do Corpo de Bombeiros. As equipes já estiveram na área na semana passada, mas tiveram que voltar ontem (12), depois que as chamas saíram novamente de controle, conforme o Campo Grande News.

Além das equipes de bombeiro, com reforço de militares do Rio Grande do Sul, brigadistas da empresa Reflora, responsável pelo plantio nas fazendas, também auxilia no combate às chamas, segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros.

O controle do fogo é considerado trabalho difícil, por conta da estiagem e dos eucaliptos na área, que acabam servindo de material combustível e de queima rápida.

O fogo começou na semana passando, atingido fazendas usadas para plantação de eucaliptos, com a Lobo, Bananal, Boa Vista, Filomena e Cachoeira Alta. A coluna de fumaça escura chamou atenção e provocou imagens impressionantes do local.

A Arauco, empresa de painéis renováveis de madeira é proprietária da Fazenda Lobo, e informou que mantém trabalho de monitoramento e prevenção de incêndios. Não foi informado quantos hectares da propriedade foram atingidos pelas chamas.