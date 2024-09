Incêndio em assentamento destrói horta, pomares e barracão

Divulgação

Hortas, pomares e um barracão foram destruídos por um incêndio no Assentamento Santa Monica, em Terenos, que atinge o local desde quinta-feira (12).

Moradores se arriscaram carregando baldes d'água para ajudarem funcionários da prefeitura e o Corpo de Bombeiros a apagar as chamas, conforme o Campo Grande News.

Segundo o prefeito de Terenos, Henrique Budke, o fogo não causou grande impacto na casa que foi atingida, mas o estrago poderia ter sido maior. "Nosso caminhão conseguiu evitar mais queima nela e a de outras residências", falou.

Não há feridos, porém, as unidades de saúde do município vão ficar abertas no fim de semana para examinar moradores que tiverem algum sintoma por terem inalado fumaça.

Vivem no assentamento cerca de 714 famílias, estima a prefeitura.

Segue queimando - A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou que viaturas continuam no local combatendo o fogo.

Duas equipes compostas por militares do Rio Grande do Sul estão trabalhando. Eles vieram do outro estado para reforçar a instituição de Mato Grosso do Sul, que está espalhada pelo Pantanal e em diversos municípios para enfrentar incêndios de grande escala.

Desde ontem, a fumaça produzida pelas chamas invadem a BR-262, nas proximidades do assentamento, e prejudicam a visibilidade. É melhor evitar a rodovia ou transitar com cuidado.