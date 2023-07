Incêndio em aterro de Bonito continua após nove dias

Após 9 dias, o fogo ainda não foi completamente apagado no setor de podas e construção civil do Aterro Sanitário de Bonito. Nesta quinta-feira, 6, a prefeitura informou que a quantidade de galhos secos facilita a propagação do fogo e fumaça.

Segundo o aviso, a fumaça pode migrar para a área urbana. "Equipes das Secretarias de Meio Ambiente e Obras estão trabalhando incessante no local para manter o incêndio controlado, porém não tem sido suficiente para apagar as chamas completamente".

A orientação é que em casos de desconforto respiratório, principalmente aos moradores próximos da área, procurem atendimento médico no Hospital e postos de saúde.