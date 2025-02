Incêndio em carreta mobiliza Bombeiros na BR-262

Na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para combater um incêndio em uma carreta na BR-262, nas proximidades do Posto Correntes.

Um vídeo encaminhado à redação do site O Pantaneiro mostra o veículo no acostamento, com os pneus em chamas. O fogo se alastrou rapidamente, formando uma grande cortina de fumaça, o que preocupou motoristas que passavam pelo local.

As imagens foram registradas antes da chegada das equipes de emergência, incluindo os Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre feridos ou as possíveis causas do incêndio.

Equipes especializadas atuaram para conter as chamas e evitar maiores danos.

Veja o vídeo: