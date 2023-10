Incêndio em entulho se espalha às margens de anel viário de Corumbá

Combate próximo ao anel viário / Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio às margens da BR-262, próximo ao anel viário de Corumbá. O fogo em entulho se espalhou para trecho na noite de sábado, 28.

Por volta das 19h20, a Guarnição de Combate foi acionada para o combate as chamas próximo à Escola Almirante Tamandaré, na parte alta de Corumbá.

A equipe encontrou entulho, com galhos e troncos de árvores, que podem ter iniciado a proporção do incêndio. Foram utilizados 5 mil litros de água para extinção do incêndio e trabalho de rescaldo.

Vale lembrar que até dia 31 de dezembro deste ano, o Estado segue com proibição de queimadas controladas, medida determinada pelo Governo de MS diante do aumento de focos de incêndio.