Incêndio na Serra do Amolar já destruiu 1,4 mil hectares

Equipe em deslocamento por embarcação / Divulgação

Uma equipe de reforçou chego ao trecho de incêndio na Serra do Amolar, no Pantanal de Corumbá, na tarde desta terça-feira, 30, após cinco horas de viagem. O fogo já consumiu cerca de 1,4 mil hectares da região.

Segundo a Tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue, uma equipe foi desempenha desde as primeiras horas da manhã. "Ainda temos serras que dificultam a progressão no terreno. Nossa guarnição está a posto, se for o caso, aumentar a estrutura".

O combate inicial das chamas foi realizado por equipes permanentes de brigadistas do IHP (Instituto do Homem Pantaneiro). E devido à gravidade da situação, outras equipes – que já atuaram no Prevfogo/Ibama – também passaram a atuar nesta terça-feira (30).

"O IHP informou que um proprietário rural da região – de uma pequena área – pode ter começado o fogo na tentativa de limpar baceiro (vegetação flutuante que pode aglomerar-se de tal forma que cria pequenas ilhas que impedem o acesso a corixos ao longo do Rio Paraguai) que estava no acesso para a propriedade. Após constatação do caso na central de monitoramento do IHP em Corumbá, o homem foi informado sobre o início das chamas, bem como a PMA (Polícia Militar Ambiental)".