10 de Outubro de 2025 • 17:06

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

Brigadistas e apoio aéreo enfrentam fogo intenso em área prioritária do Pantanal

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 15:35

As condições meteorológicas agravam o cenário / IHP

O incêndio que se alastra na Serra do Amolar, região de alta prioridade ambiental no Pantanal de Mato Grosso do Sul, completa 13 dias nesta sexta-feira (10). A Brigada Uberaba Guató e a Brigada Alto Pantanal do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) atuam em conjunto, com suporte de Prevfogo/Ibama, no combate às chamas desde o início da ocorrência, registrada em 28 de setembro.

O fogo teve início em uma morria a aproximadamente 900 metros de altitude, o que dificulta o acesso terrestre e torna o combate mais complexo. As equipes têm trabalhado na linha de frente, com apoio de aeronaves, tentando proteger áreas sensíveis e reduzir o avanço das chamas. A fumaça já se espalha por diferentes trechos do Pantanal desde o começo de outubro.

As condições meteorológicas agravam o cenário: rajadas de vento ultrapassaram 40 km/h em alguns dias recentes, e temperaturas máximas superiores a 35°C, com sensação térmica acima de 40°C, dificultam a operação. Chuva praticamente não foi registrada na região, o que impediu que o fogo fosse freado naturalmente.

Dados do Painel do Fogo mostram que a área de influência dos focos passou de cerca de 900 hectares nas primeiras detecções por satélite para mais de 20,5 mil hectares, com mais de 70 focos ativos e índice de propagação estimado em 187 hectares/hora.

Combate

Segundo o chefe da Brigada Uberaba TI Guató, Matheus Gediel AssunçãoAlém Ferreira, que também é vice-cacique, a brigada indígena atua em duas frentes simultâneas: uma preventiva na aldeia e outra na Serra do Amolar. Ele ressalta que o fogo “vien cada vez aproximandose do nosso território”, mas afirma que “estamos preparados para atuar, se for preciso, e temos que somar com demais equipes para defender o nosso Pantanal”.

No total, atuam cerca de 30 brigadistas nas diversas frentes de combate: 13 do IHP, 7 da Brigada Uberaba – Prevfogo e 10 do Prevfogo de Corumbá. O apoio aéreo é contínuo, com um helicóptero do Prevfogo/Ibama e duas aeronaves da Defesa Civil Estadual atuando na dispersão de água. Até o momento, não há previsão para o encerramento das operações.

Brigada Uberaba TI Guató

Criada em setembro de 2024, a brigada é formada por moradores da Aldeia Uberaba, no Território Indígena Guató. Contempla 24 mulheres e homens da comunidade, treinados e aparelhados com apoio de parceiros como o IHP, FUNAI, Prevfogo, Ibama e a iniciativa privada (via ADM Cares). A brigada indígena representa uma estratégia de fortalecimento local no combate ao fogo e proteção das comunidades tradicionais da região.

