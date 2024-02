Incêndios devastaram mais de 30 mil hectares em Miranda e Serra do Amolar

Equipes atuando na região / Divulgação

Há duas semanas, equipes do Corpo de Bombeiros atuam em combate aos incêndios na região pantaneira. O fogo consumiu cerca de 30 mil hectares em Miranda e na Serra do Amolar.

Conforme os Bombeiros, primeiro incêndio foi registrado próximo à uma fazenda nas de Miranda, consumiu cerca de 30 mil hectares de terra. A guarnição, que iniciou as operações na noite de terça-feira, 30, contou com a utilização de 3 tratores e aproximadamente 10 funcionários da fazenda, resultando no controle eficaz do incêndio.

O segundo foco, localizado nas imediações da Serra do Amolar, apresentou desafios significativos devido à difícil acessibilidade da região. A Tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira, Diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, ressaltou que as montanhas e vegetação alagada dificultaram o deslocamento rápido, resultando em mais de 5 horas para atingir parte do incêndio.



O GOA (Grupo de Operações Aéreas) foi acionado para monitorar o fogo, proporcionando apoio essencial às equipes no terreno. Nesta sexta-feira, 2, as operações ainda estão em curso para controlar o incêndio na Serra do Amolar.