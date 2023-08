Incêndios em bairros de Corumbá mobilizam Corpo de Bombeiros

Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros combateu nesta quinta-feira, 17, dois incêndios que destruíram terrenos baldios em bairros de Corumbá.

Por volta das 7h40, o fogo atingiu uma área na Rua Paraná com Cáceres, no Bairro Cristo Redentor, próximo à creche Eunice Ajala. Apesar da fumaça, a equipe fez extinguiu as chamas.

Na Rua Delfino Scaffa, No Guatós, próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o incêndio atingiu cerca de 240 m² de vegetação rasteira, preservando arbustos mais altos.