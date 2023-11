Incêndios no Pantanal afetam período de reprodução de aves

Tuiuiús em área afetada por incêndio / IHP

O Pantanal enfrenta uma nova onda de devastação causada por incêndios. Ainda nesta sexta-feira, 17, focos de calor foram registrados em Corumbá. A situação afeta no período reprodutivo das aves.

Segundo Wener Hugo Moreno, mestre em Biologia animal e integrante da equipe de monitoramento ambiental do IHP no programa Cabeceiras do Pantanal, o registro dos incêndios florestais nessa região onde há grande presença de aves pode gerar em grande prejuízo para as espécies.

“Entre setembro e outubro, com a Primavera, as chamadas aves brancas, como as garças, aves de grande porte, utilizam esse período para nidificar, ou seja, construção de ninhos para a reprodução. Os incêndios nesse momento prejudicam diretamente esse processo natural. Além disso, nesse período de estiagem que nos encontramos, após as vazantes que geram o isolamento das baías, resultando em uma oferta alimentar para as aves, ter a ocorrência de incêndio florestal gera grande impacto”, explica Wener.

De acordo com o instituto, o fogo aparenta estar reduzido, mas ainda presente em algumas áreas às margens da BR-262, na região do Buraco das Piranhas. O combate nesse território é do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

O monitoramento mostra que o fogo começou na terça-feira, 14, e chegou a criar um “túnel” de fogo e fumaça, queimando vegetação em ambos os lados da rodovia, que liga Campo Grande a Corumbá.

“O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) acompanha a situação na BR-262, pois mantém algumas armadilhas fotográficas para monitoramento da fauna e dá suporte a outras instituições sobre o uso de pontes de vazante como passagem de animais”, finaliza a nota.