INCRA Itinerante atende Nioaque na próxima segunda-feira

Atendimento do INCRA itinerante / Gov Br

O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) atende em formato itinerante na cidade de Nioaque a partir da próxima segunda-feira, 23.

A prefeitura divulgou o cronograma de atendimento em regiões, até a sexta-feira, 27. O cronograma atendimento segue por região, na Câmara Municipal, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Segundo o Governo Federal, o Incra está mais próximo dos trabalhadores rurais assentados, o que evita que eles arquem com os custos de deslocamento à sede do instituto.



Os trabalhadores rurais podem obter o desbloqueio de seu nome no Sipra (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária). Quem está em situação irregular no lote é possível ser regularizado, desde que atenda aos pré-requisitos exigidos pelas legislações.



Além desses serviços, são emitidos os CCUs (Contratos de Concessão de Uso), que garantem ao assentado vínculo no lote e antecede a titulação. Outro documento disponibilizado é a Certidão do Beneficiário. O assentado pode, ainda, atualizar o seu cadastro no Incra.



Já os proprietários rurais podem emitir o CCIR (Certificado de Cadastro do Imóvel Rural), de imóveis rurais particulares.

Confira o cronograma:

Segunda - 23/10

PA Areias e Colônia Nova

Terça - 24/10

PA Uirapuru e Andalucia

Quarta - 25/10

PA Guilhermina e Palmeira

Quinta - 26/10

PA Boa Esperança e Colônia Conceição

Sexta - 27/10

13h, com encerramento e entrega de documentos para os assentados,