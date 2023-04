Índice UV atinge fator mais elevado neste domingo em Aquidauana  

O domingo, dia 9, será de altas temperaturas, com céu limpo e sem chuvas para Aquidauana. De acordo com o Climatempo, a temperatura deve variar entre mínimas de 18ºC e máximas de 31ºC. A umidade do ar estará entre os 51% e 98%.

É preciso ter atenção à exposição ao sol, já a intensidade da dos raios UV (ultravioleta) estará elevada, principalmente no fim da manhã. Por volta de 11 horas, o índice UV atinge o nível 9, o mais elevado, demandando uso de proteção solar em fatores de 25 a 50.