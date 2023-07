Indígena é resgatada em aldeia de Corumbá com apoio do Esquadrão de Helicópteros

Agilidade salvou vítima de moradora / Divulgação

Uma indígena, de 42 anos, com deficiência visual, foi resgatada pela equipe do Esquadrão de Helicópteros do 6° Distrito Naval, após passar mal na Aldeia Uberaba, região de Porto Índio, em Corumbá, na manhã desta segunda-feira, 10.

Por volta das 10h20, a equipe foi acionada para atendimento na aldeia, que faz divisa com o estado de Mato Grosso. O socorro térreo poderia demorar horas. A paciente sofreu uma crise de hipertensão e fortes dores abdominais.

Após a chegada da aeronave no 6°DN, a vítima foi transportada pela Guarnição de Resgate do 3° GBM até o pronto-socorro municipal para atendimento médico.