Influenza A, covid-19 e dengue: conheça e saiba identificar as diferenças

Com a chegada do outono e inverno, aumentam as preocupações com doenças respiratórias e transmitidas por mosquitos, como a Influenza A, covid-19 e dengue. Embora compartilhem alguns sintomas semelhantes, é fundamental saber diferenciá-los para um diagnóstico e tratamento adequados. Aqui está o que você precisa saber:

Influenza A (Gripe H1N1):

- Sintomas: Febre alta, tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, fadiga, coriza, espirros, calafrios e, às vezes, vômitos e diarreia.

- Incubação: 1 a 4 dias.

- Transmissão: Pelo ar, através de gotículas respiratórias de pessoas infectadas.

- Prevenção: Vacinação anual, higiene das mãos, uso de máscaras e evitar contato próximo com pessoas doentes.

Covid-9:

- Sintomas: Febre, tosse seca, dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, dor de garganta, congestão nasal, náuseas, vômitos e diarreia.

- Incubação: 2 a 14 dias.

- Transmissão: Pelo ar, através de gotículas respiratórias ou contato com superfícies contaminadas.

- Prevenção: Uso de máscaras, distanciamento social, higiene das mãos e vacinação quando disponível.

Dengue:

- Sintomas: Febre alta, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, náuseas, vômitos, dor abdominal e sangramento nasal.

- Incubação: 4 a 10 dias.

- Transmissão: Picada do mosquito Aedes aegypti.

- Prevenção: Eliminação de criadouros de mosquitos, uso de repelentes, telas em janelas e vacinação quando disponível.

É importante ressaltar que, embora algumas características dos sintomas sejam semelhantes, cada uma dessas doenças possui particularidades distintas. Portanto, ao apresentar sintomas, é fundamental procurar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e orientações adequadas de tratamento. Além disso, seguir as medidas de prevenção é essencial para reduzir o risco de contrair essas doenças e proteger a si mesmo e aos outros.