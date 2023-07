Iniciada a obra de restauração da MS-460, a Estrada da Água Fria / Agesul

Iniciaram nesta sexta-feira, dia 30, os serviços de recapeamento da MS-460, em Maracaju, também conhecida como Estrada da Água Fria. Rota de escoamento para pequenos, médios e grandes produtores rurais, a rodovia liga a saída de Maracaju para Campo Grande até MS-166.

Conforme o projeto da obra, o trecho que sai da rotatória da MS-162 passará por ações de restauração, adequação da capacidade de tráfego, sinalização e segurança. O investimento é de R$ 22,4 milhões, com prazo de um ano para a execução da obra, de acordo com dados da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

A região é uma das áreas de atenção do Governo do Estado, como parte da Rota Bioceânica – quando estiver concluída. A obra melhora a malha rodoviária estadual, torna o tráfego mais seguro e ainda ajuda no escoamento da produção, contribuindo com a economia regional.