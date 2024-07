Iniciativa de MS ganha reconhecimento pelo Observatório Nacional de Segurança Viária

Uma iniciativa de educação para o trânsito de Mato Grosso do Sul ganhou reconhecimento pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Fruto de convênio entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), Rede-E (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa) e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o Programa Tá na Rua foi um dos destaques nacionais do Maio Amarelo 2024.

O CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, disse que o Programa Tá na Rua se destacou entre as mais de 16 mil ações avaliadas. “Um dos critérios que a gente usou para avaliar e reconhecer essa iniciativa foi a união de quatro instituições envolvendo o poder público, a sociedade civil e a academia no desenvolvimento desse projeto. A gente leva também em consideração a inovação, originalidade, a abrangência, a participação das pessoas no desenvolvimento das atividades”.

Na avaliação da Diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, esse prêmio representa o reconhecimento de um trabalho integrado.

“Estamos muito felizes com o resultado desse prêmio. O Tá na Rua é um programa que surgiu da nossa diretoria, que tem todo incentivo do Detran. A UFMS, que produz conhecimentos voltados à educação de trânsito, à prevenção e a um comportamento mais seguro nas vias. E isso se estende a todo Estado de Mato Grosso do Sul, são acadêmicos de vários cursos. Um trabalho muito integrado, que só foi possível graças a tantas ações que foram desenvolvidas tanto na Capital, quanto no interior do Estado. A universidade está de parabéns por incentivar esses acadêmicos bolsistas que realizaram um brilhante trabalho. Esse troféu é uma conquista e merecimento de toda equipe”.

Promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o Destaques Maio Amarelo 2024: Paz no trânsito começa por você, reconheceu 35 iniciativas, divididas em 7 modalidades, que fizeram a diferença pela conscientização e segurança no trânsito.

A premiação da categoria “Ações das Instituições de Ensino” foi recebida em São Paulo pela presidente do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), Regina Duarte. “Com muito orgulho eu representei a UFMS, a Fertel, o Detran-MS, a sociedade civil e os acadêmicos num momento emocionante, com uma plateia muito seleta de especialistas e pessoas que realmente entendem de projetos da área de trânsito”.

O troféu foi entregue nesta quinta-feira (11) durante encontro do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito). Confira o vídeo da entrega do prêmio, produzido pela TVE.