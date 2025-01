Inscrições abertas para estágio em Direito em Ponta Porã

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários em Direito na comarca de Ponta Porã. Interessados poderão realizar sua inscrição por e-mail.

Para facilitar o processo, é importante que os candidatos informem seus dados pessoais, incluindo nome completo, semestre do curso, data de nascimento, e-mail e telefone para contato.

As inscrições estarão disponíveis de 8 a 31 de janeiro de 2025. Portanto, os estudantes devem se atentar ao prazo e garantir sua participação. A prova será realizada no dia 2 de fevereiro, no Fórum da comarca de Ponta Porã, localizada na Rua Baltazar Saldanha, 1817, Jardim Ipanema.

O exercício de estágio terá a duração de um ano. O estagiário deverá comparecer diariamente ao local determinado pela administração, para cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça, sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins.