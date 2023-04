Inscrições de seleção de médicos pediatras para o HRMS terminam na próxima quarta

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde) recebe, até a próxima quarta-feira (5), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de médicos pediatras que atuarão no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As inscrições tiveram início no dia 28 de março com a abertura do período de envio de documentos para a avaliação curricular. Ao todo são oferecidas 17 vagas para reforçar o atendimento, conforme destaca a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa.

"Buscamos reforçar o quadro de profissionais no sentido de garantir o atendimento de qualidade aos nossos pacientes", acrescentou.

Conforme o edital, os contratados deverão cumprir 12 horas semanais e o período de contratação será de até um ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo.