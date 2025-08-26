Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 20:03

Cidades

Inscrições para o Minha Casa Minha Vida vão até 30 de setembro

Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 19:00

Corumbá segue com o cadastramento e a atualização de dados / Clovis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da AMHARC (Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária), segue com o cadastramento e a atualização de dados para seleção de beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida. O prazo termina no dia 30 de setembro de 2025.

O edital contempla imóveis em construção nos empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades na rua Alexandre de Castro, e Residencial dos Ipês II, com 56 unidades na rua 21 de Setembro. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na sede da AMHARC (rua Frei Mariano, esquina com avenida General Rondon), das 7h30 às 13h30, ou pelo site da Prefeitura.

Poderão participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, que não possuam imóvel próprio e não tenham sido beneficiadas anteriormente por programas habitacionais. A seleção será feita por meio do sistema HABIX, em parceria com a Agehab-MS.

O processo dá prioridade a famílias chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou residentes em áreas de risco. O edital também reserva:

  • 50% das unidades para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais;
  • 10% para pessoas com deficiência;
  • 5% para idosos.
  • A lista final de selecionados e suplentes será divulgada após o encerramento das inscrições e análise da documentação.

Documentos exigidos:

  • Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais do titular e, se houver, do cônjuge:
  • Documento de identificação com foto e CPF;
  • Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil;
  • Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
  • Carteira de Trabalho;
  • Comprovante de renda;
  • Comprovante de endereço;
  • Laudos médicos, quando aplicável;
  • Comprovantes de aluguel ou vínculo com aluguel social, se houver;
  • Registro de denúncia (em casos de violência doméstica).

