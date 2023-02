Inscrições para professores do IFMS encerram neste domingo

O contrato terá vigência de até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com processo seletivo simplificado aberto para contratação de professores substitutos. O Edital nº 009/2023 com todas as regras está publicado na Central de Seleção.

De acordo com o site Midiamax, são ofertadas 20 vagas para nove campi da instituição, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

A oferta foi ampliada após retificação do edital de abertura.

As vagas/subáreas são: Administração, Alimentos, Arte, Engenharia Mecânica, Física, Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Informática/ Redes de Computadores, Matemática, Metodologia e Práticas de Ensino Sociologia, Português/ Inglês, Português/ Português e Química.

As inscrições estão abertas até 12 de fevereiro, pela Página do Candidato. A taxa é de R$50,00 e deve ser paga até o dia 13, em qualquer agência do Banco do Brasil. Além da formação de nível superior na área, os candidatos devem obedecer aos requisitos previstos no edital.

Seleção

Será feita por meio de provas de desempenho didático e de títulos/análise curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas presencialmente no dia 25 de fevereiro, no campus do IFMS onde cada vaga é ofertada. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior.

Todas as regras, critérios de pontuação e conteúdos programáticos devem ser consultados pelos candidatos no edital de abertura.

O resultado preliminar está previsto para 27 de fevereiro. Já a homologação do resultado deve ocorrer até 6 de março.

Contrato - A carga horária semanal prevista é de 40 horas semanais. Os professores selecionados terão remuneração que varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, de acordo com a titulação do docente.

O contrato terá vigência de até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.