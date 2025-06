Inscrições para vaga temporária nos Bombeiros de MS terminam nesta quinta

Os candidatos aprovados serão incorporados ao Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar (QPTBM) após curso de capacitação. As vagas estão distribuídas em 33 municípios do Estado, com destaque para Campo Grande (46 vagas), além de oportunidades em cidades como Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Porto Murtinho e Nova Andradina. Na hora da inscrição, o candidato deve indicar a cidade onde deseja atuar — sem possibilidade de alteração após o envio.

O prazo está acabando: as inscrições para o processo seletivo simplificado do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul terminam na próxima quinta-feira, 26 de junho. São oferecidas 230 vagas temporárias para o cargo de Soldado Auxiliar de Operações de Bombeiro Militar (SD-AOBM), com salário de R$ 3.815,88 e exigência de ensino médio completo.

O processo seletivo será dividido em três fases: análise curricular, teste de aptidão física (previsto para acontecer entre 14 e 25 de julho) e investigação social. A classificação final será divulgada no dia 9 de setembro, com convocação imediata dos aprovados.

Para participar, é preciso ter entre 18 e 40 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, militares. Também é necessário apresentar exames médicos e atestados de aptidão física e mental. Candidatos com tatuagens que contrariem valores institucionais ou façam apologia à violência, drogas ou atos ilícitos não poderão se inscrever.

O edital prevê reserva de 20% das vagas para candidatos negros e 3% para indígenas, com entrevistas de heteroidentificação ou apresentação de documentação específica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até às 23h59 de quinta-feira (26). A taxa de participação deve ser paga até o dia 27 de junho. Mais informações e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial do Corpo de Bombeiros e no edital do processo seletivo.

O Soldado Auxiliar temporário atuará em funções de apoio, sob supervisão de militares de carreira, em atividades como combate a incêndios, resgates, atendimento pré-hospitalar, defesa civil, emergências ambientais, além de funções administrativas e de videomonitoramento.

