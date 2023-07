Inscrições para vagas temporárias de agente censitário começam nesta segunda

Concurso oferece 3 vagas para o MS / Acervo IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu inscrições nesta segunda-feira, dia 24, para 3 vagas temporárias para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são 148 vagas no total.

A oferta é destinada para candidatos de nível médio e o salário é de R$ 3,1 mil para jornada de 40 horas semanais. E conforme o g1, há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas a partir das 10h desta segunda até o dia 13 de agosto, no endereço eletrônico www.selecon.org.br. O valor da taxa é de R$ 30.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A contratação de pessoal será para apoiar ações que ocorrem depois do Censo Demográfico.

Além da remuneração, o aprovado terá auxílio-alimentação no valor de R$ 658, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

A aplicação da prova objetiva será no dia 24 de setembro. O exame terá questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia. O resultado final está previsto para o dia 24 de outubro.