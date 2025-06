Instabilidade e risco de tempestade marcam fim de semana em Aquidauana

João Eric/O Pantaneiro

O tempo deve mudar em Aquidauana neste fim de semana. A chegada de áreas de baixa pressão e cavados atmosféricos, combinados com calor e umidade, aumenta a instabilidade no Estado, incluindo a região do Pantanal.

A previsão é de chuvas fracas a moderadas, com possibilidade de tempestades isoladas, raios e ventos fortes entre o sábado (14) e o domingo (15). Conforme o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a intensidade das precipitações pode variar, mas o acumulado pode ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas em algumas regiões, especialmente no sul e sudeste do Estado.