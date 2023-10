Instabilidade nos telefones de emergência afeta Aquidauana e Anastácio

Ilustrativa

Na manhã desta quarta-feira, dia 17, os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) estão temporariamente fora do ar em Aquidauana e Anastácio. As autoridades locais informam que há uma instabilidade no sistema telefônico.

Enquanto isso, as autoridades estão pedindo à população que, em caso de emergência, entre em contato diretamente com o Corpo de Bombeiros através do número 3241-2900 e com a Polícia Militar pelo telefone 99229-7517.