Isenção de ICMS para pequenos produtores garante merenda escolar para rede pública em MS

A medida garante mais investimento para a agroindústria e também dinheiro no bolso das associadas / Divulgação

O Governo do Estado por meio da SEFAZ-MS (Secretaria Estadual de Fazenda) concedeu benefício fiscal de isenção do ICMS em operações internas com produtos hortícolas regionais, aos pequenos produtores pertencentes a associações em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Secretário de Fazenda, Flavio Cesar, a proposta estende um benefício antes concedido apenas as cooperativas, ou seja, as associações de produtores rurais, apesar de constituídas para a mesma finalidade das cooperativas - no caso o fornecimento de produtos para a merenda escolar - ainda não tinham a venda abrigada pela isenção de ICMS.