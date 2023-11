Itens de viagem que você mesmo pode verificar antes de pegar a estrada

O penúltimo feriado do ano está chegando. Na quinta-feira (2), muitas pessoas devem aproveitar a data para viajar com a família. Mas antes de viajar, é necessário fazer a revisão e a prevenção dos itens e equipamentos de segurança para ter uma viagem segura e sem problemas. Alguns itens, você mesmo pode verificar, são eles:

Pneus – verificar o estado dos pneus, a calibragem, se estão alinhados e balanceados garantindo o gasto uniforme deles e uma e mais cômoda forma de dirigir.

Para-Brisas – verificar se as borrachas não estão ressecadas e se o reservatório de água do limpador de para-brisas está cheio. As gotículas de água que o carro da frente joga ou o carro que está na outra pista, podem sujar o vidro e manter limpo é o melhor para a visibilidade.

Iluminação – verificar se as lâmpadas das setas, luzes de freio e faróis, estão funcionando perfeitamente.

Itens obrigatórios – macaco, chave de rodas e triângulo são itens obrigatórios. Lembrando que em caso de utilizar o triangulo, ele deve ser colocado a 30 metros do veículo para sinalizar.

. Em caso de chuva muito forte, não parar no acostamento, o correto é para em um posto de combustível ou local seguro fora da estrada. Se por acaso decidir continuar a viagem, mesmo com a chuva forte, a dica é apenas diminuir a velocidade e nunca ligar o alerta com o carro em movimento.

Em caso de aquaplanagem, a dica é tirar o pé do acelerador e de nenhuma forma pisar no freio, ir mexendo devagar o volante até ter de volta o controle do carr