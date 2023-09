Ivinhema decreta ponta facultativo após morte de estudante de medicina

Divulgação

A estudante de medicina Camila Marcon Frésca foi encontrada morta, na noite de domingo 3, em uma residência na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Conforme o Topmidianews, a sul-mato-grossense, a jovem era natural de Ivinhema. Ela era filha de dois servidores públicos municipais e dessa forma, a Prefeitura de Ivinhema decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (4). Ficou decretado também que não haverá atendimento no Paço Municipal e na Secretaria de Agricultura.

O velório de Camila está acontecendo na Capela de Velório do Pax e seu sepultamento acontecerá nesta terça-feira, 5.

"É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Ivinhema, em nome do Prefeito Juliano Ferro e da Vice-prefeita Angela Casarotti Cardoso, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da Senhorita Camila Marcon Frésca. A mesma é filha dos funcionários públicos Rosemeire Marcon Frésca e Adalberto Frésca. Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos", diz a nota da prefeitura.

O deputado estadual Renato Câmara também usou as redes sociais para se solidarizar com a família de Camila. "Neste momento de profunda tristeza, nossos pensamentos e orações estão com vocês e suas famílias. Camila será lembrada com carinho e afeto por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la. Compartilhamos sua dor e estamos ao lado de vocês".

Centro de Valorização da Vida

Estudos mostram que um suicídio afeta ao menos seis pessoas que estavam ligadas à vítima. Se você estiver passando por problemas, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ser acionado pelo telefone 188, que atende gratuitamente 24 horas, ou pelo site www.cvv.org.br.