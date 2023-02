Já viu? Prefeitura divulga candidatas a rainha do Carnaval

Última edição do Carnaval, em 2020 / Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá divulgou nesta sexta-feira (3) as candidatas ao posto de rainha do Carnaval 2023. São sete corumbaenses disputando a faixa e seis de rei da Corte de Momo do Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal.

A escolha acontece no próximo domingo, 5 de fevereiro, a partir das 19h, na praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

Confira os rostos: