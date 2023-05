Jacaré 'visita' pátio de condomínio em Ladário

A PMA resgatou o animal / Divulgação

Um jacaré visitou o pátio de um condomínio do bairro Boa Esperança, em Ladário, na noite desse domingo, 7 de maio.

Conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental), após perceber a presença do animal no pátio do condomínio pertencente a Marinha do Brasil, um dos moradores acionou a equipe para efetuar o resgate.

Era por volta das 22h27 quando a PMA foi ao local resgatar o animal.

Os policiais realizaram a captura do jacaré, que não apresentava ferimentos, e foi levado para ser solto em seu habitat natural.