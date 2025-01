Jaguar entra em leilão do Detran-MS

Rodrigo Maia, Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) iniciou mais um leilão de veículos de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. O início aconteceu ontem (23), às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), e vai se encerrar no dia 7 de fevereiro às 8h (horário de MS), sob a responsabilidade do leiloeiro Rodrigo Schmitz.

Os lances podem ser ofertados pelo site www.hammer.lel.br e a visita aos lotes vão acontecer nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro no pátio da AutoTran, que fica localizado na avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira. As visitas ocorrem das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para os veículos de circulação os lances são abertos a todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, estão disponíveis 97 lotes sendo 81 motocicletas e 16 automóveis. O destaque nos veículos é um Jaguar XFR 5.0 V8 SC 2015/2015 na cor cinza com lance inicial de R$ 92.625 e uma Honda Biz 125 2023/2024na cor branca com lance inicial de R$ 3.897.

Em sucatas aproveitáveis podem ofertar lances apenas pessoas jurídicas e precisam estar devidamente credenciadas em qualquer Detran do país. São ofertados 34 lotes, sendo 56 motocicletas e 22 automóveis.

Já nas sucatas inservíveis apenas pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas no Detran-MS podem fazer lances e conta com 01 lote contendo 158 motocicletas e 13 automóveis com aproximadamente 25.900 kg de material ferroso.