Jaraguari é contemplada com a entrega de novas moradias

Entrega desta manhã / Foto: Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), em parceria com a Prefeitura de Jaraguari, fez a entrega de 12 moradias no município para atender famílias em vulnerabilidade social e mais 15 unidades habitacionais serão construídas destinadas ao aluguel social. O evento de entrega foi realizado nesta quarta-feira (30), no local das novas moradias.

Por meio do Projeto, foram atendidas 12 famílias em vulnerabilidade social. O Governo de MS destinou R$ 491.398,16, já o município 491.398,17, totalizando R$ 982.796,33.

Projeto Produção Habitacional

Foi realizada a assinatura de convênio com o município para a construção de 15 unidades habitacionais destinadas ao aluguel social. O investimento total, tanto do município quanto do Estado, somam R$ 1.380.885,51.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, é muito emocionante poder ajudar as famílias em vulnerabilidade social.

“Dentre as várias ações realizadas pela Agehab, as entregas das unidades habitacionais do Projeto Substituição de Moradias Precárias são sempre muito emocionantes, a gente sente no olhar de quem recebe a alegria e, ao mesmo tempo, é uma satisfação ver que eles passarão a morar em um lugar melhor”, destacou a diretora-presidente.