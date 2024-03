Jararaca é resgatada embaixo de máquina de lavar em Bataguassu

Animal foi devolvido à natureza / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um morador da Rua Valdemar Ferreira Silva, no Bairro América II, em Bataguassu, teve um encontro inesperado no fim da tarde deste sábado, 30. Ao sair até a varanda de sua casa, se deparou com uma serpente jararaca, pequena, mas muito agressiva, que tentou atacar várias vezes antes de se esconder debaixo da máquina de lavar roupas.

Diante da situação, o morador solicitou ajuda ao Corpo de Bombeiros, que prontamente se deslocou até o local. Utilizando uma pinça especial para capturar cobras, os bombeiros conseguiram resgatar o animal, que foi posteriormente devolvido à natureza em uma área rural próxima, segundo o site Cenário MS.