Jararacuçu-do-brejo de 2 metros é encontrada em cano dentro de residência

Animal foi solto na natureza / (Foto: Divulgação)

Uma cobra da espécie conhecida como jararacuçu-do-brejo, com cerca de 2 metros de comprimento, foi capturada dentro do encanamento de uma casa da Rua Das Paineiras, no bairro Jardim do Lado, em Aparecida do Taboado, na tarde de terça-feira, dia 21.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada por uma moradora, de 24 anos, ao encontrar a serpente de grande porte dentro de sua residência. Ainda não se sabe como o animal foi parar no encanamento.

A equipe foi ao local e fez a captura com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. A serpente, apesar do medo provocado na dona de casa, não é peçonhenta. Ela estava sadia, sendo solta em uma área de vegetação distante da cidade.