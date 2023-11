Jarbas Henrique e Michel e Felipe cantam no leilão em prol do Hospital do Amor

Divulgação

No próximo sábado, 2 de dezembro, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana, o 4º Leilão o Amor Pela Vida, em prol ao Hospital do Amor (Hospital do Cancer) de Barretos com almoço, a partir do meio-dia.

O evento vai ter música ao vivo, com Jarbas e Henrique e Michel e Felipe, leilão de gado e prendas. O convite é apenas R$ 35. Quem tiver interesse ou quiser mais informações, pode ligar no telefone (67) 9 9856-000.

Hoje, a carreta do Hospital do Amor está estacionada no pátio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana. O objetivo é oferecer exames de mamografia gratuitos para as mulheres aquidauanenses.

Em parceria com a Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), a carreta vem para atender a demanda do município com exames de mamografia.

Para ser atendida na carreta, as mulheres precisam procurar sua ESF de referência e fazer o agendamento. O atendimento vai até amanhã, dia 30.z.

Equipada e climatizada a carreta do amor atende 39 municípios de Mato Grosso do Sul, e funciona das 7h às 12h e das 13h às 16 horas.

É preciso destacar que o exame deve ser feito anualmente em mulheres com faixa etária entre 40 a 49 anos de idade e a cada dois anos em mulheres de 50 a 69 anos de idade.

Parceria em prol das mulheres

Conforme informou o embaixador do Hospital do Câncer em Aquidauana, vereador Reinaldo Kastanha, a parceria com Aquidauana também tem o lado beneficente para buscar apoio da sociedade local.

Serviço: O convite para o Leilão do Hospital do Amor custa apenas R$ 35. Quem tiver interesse ou quiser mais informações, pode ligar no telefone (67) 9 9856-000.