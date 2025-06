Jardim abre inscrições para eleição complementar do Conselho Tutelar

Conselho Tutelar de Jardim / Divulgação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jardim (CMDCA) abriu as inscrições para o processo de escolha de cinco membros suplentes do Conselho Tutelar, com mandato complementar para o quadriênio 2024 a 2028. A medida foi adotada em razão da desistência dos suplentes anteriormente designados. O objetivo é garantir que o órgão esteja plenamente constituído para assegurar a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes.

O edital nº 01/2025 foi publicado nesta sexta-feira, 6 de junho, no Diário Oficial do Município. O processo segue a legislação vigente, incluindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a Resolução nº 170/2014 do CONANDA, a Lei Municipal nº 1.662/2013 e a Resolução nº 06/2025 do próprio CMDCA.

A eleição será conduzida pelo CMDCA de Jardim, com fiscalização do Ministério Público que atua junto ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca. Todo o processo seguirá as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Para participar da seleção, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:

Ter mais de 21 anos de idade

Possuir reconhecida idoneidade moral

Não ter sido condenado ou responder por crimes contra a liberdade sexual ou previstos no ECA

Residir no município há pelo menos um ano e comprovar domicílio eleitoral

Estar em gozo dos direitos políticos

Comprovar, no ato da inscrição, experiência profissional de pelo menos um ano na área da infância e adolescência

Ter ensino médio completo

Apresentar certificado de conclusão de curso de informática (Word e Excel)

Não ter sido penalizado no exercício anterior da função de conselheiro tutelar

Os conselheiros tutelares atuarão em regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais, além de plantões e sobreavisos, incluindo fins de semana, feriados, horário de almoço e período noturno, conforme determina o artigo 24 da Lei Municipal nº 1.662/2013.

A remuneração mensal para a função é de R\$ 2.309,64, com reajuste proporcional aos vencimentos do servidor público municipal.

O CMDCA reforça a importância da participação da comunidade no processo de escolha, considerando o papel essencial do Conselho Tutelar na garantia dos direitos da infância e adolescência.

