12 de Agosto de 2025 • 22:13

Cidades

Jardim abre inscrições para suplentes do Conselho Tutelar

Eleição complementar vai escolher cinco membros para mandato até 2028

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 21:02

Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais / Divulgação

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Jardim publicou o Edital nº 06/2025, convocando a eleição complementar para escolha de cinco membros suplentes do Conselho Tutelar, que atuarão durante o restante do mandato do quadriênio 2024–2028.

As inscrições estarão abertas de 13 a 22 de agosto de 2025, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, exceto feriados.

Os interessados devem comparecer à SEMASH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação), localizada na Rua Vereador Romeu de Medeiros, nº 121, Centro.

Requisitos para candidatura:

  • Ter no mínimo 21 anos
  • Residir em Jardim-MS há pelo menos um ano e possuir domicílio eleitoral no município
  • Ensino médio completo
  • Experiência de pelo menos 1 ano na área da infância e adolescência
  • Curso básico de informática (Word e Excel)
  • Idoneidade moral comprovada
  • Estar em gozo dos direitos políticos

Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com escalas de plantão, e receberão remuneração mensal de R$ 2.309,64.

Etapas do processo seletivo:

  • Inscrição e entrega de documentos
  • Análise da documentação
  • Eleição: 26 de outubro de 2025
  • Divulgação do resultado final
  • Formação e diplomação dos eleitos

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9838-0476.

