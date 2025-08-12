Jardim abre inscrições para suplentes do Conselho Tutelar

Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais / Divulgação

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Jardim publicou o Edital nº 06/2025, convocando a eleição complementar para escolha de cinco membros suplentes do Conselho Tutelar, que atuarão durante o restante do mandato do quadriênio 2024–2028.

As inscrições estarão abertas de 13 a 22 de agosto de 2025, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, exceto feriados.

Os interessados devem comparecer à SEMASH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação), localizada na Rua Vereador Romeu de Medeiros, nº 121, Centro.

Requisitos para candidatura:

Ter no mínimo 21 anos

Residir em Jardim-MS há pelo menos um ano e possuir domicílio eleitoral no município

Ensino médio completo

Experiência de pelo menos 1 ano na área da infância e adolescência

Curso básico de informática (Word e Excel)

Idoneidade moral comprovada

Estar em gozo dos direitos políticos

Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com escalas de plantão, e receberão remuneração mensal de R$ 2.309,64.

Etapas do processo seletivo:

Inscrição e entrega de documentos

Análise da documentação

Eleição: 26 de outubro de 2025

Divulgação do resultado final

Formação e diplomação dos eleitos

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9838-0476.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!