Jardim abre inscrições para suplentes do Conselho Tutelar

Eleição complementar vai escolher cinco membros para mandato até 2028
Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais / Divulgação
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Jardim publicou o Edital nº 06/2025, convocando a eleição complementar para escolha de cinco membros suplentes do Conselho Tutelar, que atuarão durante o restante do mandato do quadriênio 2024–2028.
As inscrições estarão abertas de 13 a 22 de agosto de 2025, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, exceto feriados.
Os interessados devem comparecer à SEMASH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação), localizada na Rua Vereador Romeu de Medeiros, nº 121, Centro.
Requisitos para candidatura:
Os conselheiros suplentes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com escalas de plantão, e receberão remuneração mensal de R$ 2.309,64.
Etapas do processo seletivo:
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9838-0476.
