Jardim apresenta demanda de infraestrutura para o programa MS Ativo

As ações e atuação do programa MS Ativo, com foco no municipalismo, continuam a ser realizadas em todo o Mato Grosso do Sul em projetos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. E o trabalho já começa a ser expandido para a melhoria das cidades do Estado.

O governador Eduardo Riedel, em continuidade a agenda de trabalho na qual recebe as demandas e solicitações de todos os 79 municípios, se reuniu – nesta terça-feira (6) – com o prefeito de Jardim, Juliano Miranda.

“A gente esperou passar quatro meses para o município consolidar a equipe, entender a dinâmica. A relação com os municípios surgiu anos atrás, e com o MS Ativo consolidamos uma série de ações em diretrizes estratégicas do Estado para que a gente mostre a sequência nesse processo de investimento. É importante porque o Estado passa por um momento de transformação e Jardim é trajeto da Rota Bioceânica”, disse Riedel.

O programa MS Ativo reafirma o compromisso do Governo do Estado com a eficiência da gestão pública e o desenvolvimento municipal, consolidando um modelo de parceria que promove crescimento econômico, infraestrutura moderna e melhores condições de vida para os cidadãos sul-mato-grossenses.

“Nós temos 49% do município sem pavimentação. E nosso maior problema é no Residencial São Paulo, toda vez que chove a gente tira de cinco a oito caminhões de terra que descem nas ruas. Conversei com os vereadores e decidimos, com planejamento, que a prioridade para investimento é em pavimentação e drenagem, resolver essa questão”, disse o prefeito.

Atualmente, o município de Jardim tem mais de R$ 82 milhões em investimentos na área de saúde, educação e infraestrutura, com investimentos do Governo do Estado.

Também participaram da reunião o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), além dos secretários Rodrigo Perez (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), além de deputados estaduais.

*Com informações da Comunicação Governo de MS