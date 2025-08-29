Jardim conclui implantação dos três portais de entrada e saída

Saída para Porto Murtinho / Prefeitura de Jardim

A obra integra um conjunto de melhorias que contempla os acessos pelas cidades de Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e, agora, Bela Vista. Os três portais formam um símbolo de acolhimento e identidade para moradores e visitantes, reforçando o sentimento de pertencimento e o orgulho de ser jardinense.

Na manhã de terça-feira, 26, a Prefeitura Municipal de Jardim concluiu a instalação do terceiro portal de entrada da cidade, localizado na saída para Bela Vista, na BR-060. A entrega marca a finalização de um projeto estratégico da atual gestão, voltado à valorização visual, urbana e turística do município.

Executada por empresa licitada, a instalação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Municipal de Trânsito e do Setor de Iluminação Pública. Para garantir a segurança durante os trabalhos, o tráfego no trecho funcionou temporariamente no sistema de "pare e siga".

O investimento total nas três estruturas ultrapassou R$ 1 milhão, refletindo o compromisso da administração municipal com a modernização dos acessos urbanos e o fortalecimento do turismo local. A entrega dos portais representa mais do que uma intervenção estética: é uma iniciativa que visa transformar a imagem da cidade e estimular o desenvolvimento regional.

