Jardim destina mais de 20 toneladas de pneus para reciclagem

Pneus coletados na região / Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim, por meio do departamento de Vigilância em Saúde e Ambiente, realizou uma importante ação de descarte responsável de pneus inservíveis. Em parceria com a empresa Reciclanip, cerca de 22 toneladas de pneus foram encaminhadas para a reciclagem, por meio da logística reversa.

Os pneus descartados pelas borracharias locais são acumulados no ecoponto da cidade ao longo de seis meses e, posteriormente, enviados para a destinação adequada. Essa iniciativa cumpre as diretrizes estabelecidas pela resolução nº 416/09 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que orienta a logística reversa de produtos, garantindo o reaproveitamento do material de forma sustentável e segura para o meio ambiente.