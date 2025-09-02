Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 17:22

Jardim sedia etapa da Reditec 2025 com feira cultural e gastronômica

O encontro acontecerá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 15:35

A feira é uma oportunidade para celebrar a diversidade e a riqueza do município / Prefeitura de Jardim

Nos dias 3 e 4 de setembro, o município de Jardim será palco de um dos eventos que integram a programação da Reditec 2025 (Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica). O encontro acontecerá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Jardim, com atividades voltadas à valorização da cultura, economia criativa e identidade local.

Um dos destaques da programação é a Feira Criativa – Rota Bioceânica, que será realizada das 7h30 às 11h30 e reunirá o melhor da gastronomia, do artesanato, do turismo e da cultura regional.

A feira é uma oportunidade para celebrar a diversidade e a riqueza do município, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho de ser jardinense.

