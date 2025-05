Jardim terá investimento de R$ 5,3 milhões em obras de infraestrutura

Assessoria, Sanesul

O município de Jardim, que comemora seus 79 anos de emancipação, será contemplado neste sábado (17) com a entrega de obras importantes para o avanço da qualidade de vida da população.

Como parte da programação alusiva à data, o governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), vai entregar uma série de investimentos em esgotamento sanitário, reforçando o compromisso da gestão municipalista do governador Eduardo Riedel com o desenvolvimento das cidades do interior.

As obras a serem entregues incluem 11.343 metros de rede coletora de esgoto, 1.005 novas ligações domiciliares e melhorias nas estações elevatórias de esgoto bruto C e Major Costa.

Também foram executadas obras complementares e a reabilitação do Laboratório de Ensaio e Controle. Os investimentos ultrapassam R$ 5,3 milhões, sendo R$ 5.196.865,28 em infraestrutura e mais R$ 204.030,09 na adequação do laboratório.

A gestão de Eduardo Riedel tem priorizado o municipalismo como estratégia central, apostando na articulação com as prefeituras para garantir que os investimentos do Estado resultem em melhorias concretas na ponta.

O objetivo é assegurar que as demandas locais sejam atendidas com mais agilidade e que os recursos cheguem diretamente à população.

Com os novos sistemas, Jardim passará a contar com 54,25% de área de cobertura de esgoto no município, um avanço relevante que alinha a cidade à meta nacional de universalização dos serviços prevista no novo marco legal do saneamento básico, que estabelece o prazo de 2033.

A meta do governo de Mato Grosso do Sul e da Sanesul é antecipar essa meta em dois anos, mirando sua concretização até 2031.

Para a Sanesul, o avanço nos serviços de saneamento básico é uma prioridade estratégica, por garantir mais saúde e dignidade à população, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável dos municípios.

Esse também é o modelo de gestão defendido pela empresa, incluindo a parceria institucional com as prefeituras, investimentos planejados e foco na entrega de resultados concretos à sociedade.

Ato solene

A cerimônia de entrega deve contar com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo o prefeito Carlos Américo Grubert, popularmente chamado de Guga, vereadores, secretários municipais e estaduais, além de parlamentares. O diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, representará o diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio.

A parceria com a prefeitura de Jardim tem sido fundamental para a execução das obras, que integram o Programa Avançar Cidades, voltado ao financiamento e implementação de projetos de infraestrutura urbana com foco em saneamento básico.

A região de Jardim tem papel estratégico no contexto socioeconômico de Mato Grosso do Sul, com destaque para os setores turístico, agrícola e de serviços, o que torna ainda mais relevante o fortalecimento da infraestrutura local.

A Sanesul acredita que com planejamento, investimento e cooperação entre os entes federativos, Jardim dá mais um passo rumo à universalização do saneamento — meta que o governo do Estado pretende alcançar também nos outros 67 municípios onde a Sanesul detém a concessão dos serviços públicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!