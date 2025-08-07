Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:16

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Jerson Domingos defende políticas públicas para a primeira infância

Vice-presidente do TCE-MS palestra em seminário com autoridades municipais em Ponta Porã

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 13:40

Atualizado em 07/08/2025 às 14:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, ministrou nesta quinta-feira (7), em Ponta Porã, a palestra de abertura do Seminário do Legislativo e Executivo Municipal, evento voltado a vereadores, prefeitos, secretários e servidores públicos municipais.

Com o tema “A Importância das Políticas Públicas voltadas à Primeira Infância”, o conselheiro destacou o papel essencial do poder público no cuidado com as crianças nos primeiros anos de vida. “Garantir saúde, educação, proteção e bem-estar na primeira infância é investir em uma sociedade mais justa, equitativa e próspera”, afirmou.

Leia Também

• Brasil institui política nacional com foco na primeira infância

• Bonito realiza primeira reunião do comitê da Primeira Infância

• 1º Simpósio 'Dialogando a Primeira Infância em MS' é realizado em agosto

O evento reuniu representantes de praticamente todo o estado. Segundo Jerson Domingos, a iniciativa é fruto de uma parceria sólida entre o TCE-MS, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública. “Nada disso seria possível sem o comprometimento de todos os envolvidos nesse comitê, que acredita na transformação social por meio do cuidado com a infância”, completou.

Também participaram como palestrantes o promotor de Justiça Fábio Ianni Goldfinger, o procurador jurídico Celson Reic Urbieta e o procurador legislativo Rafael Pereira, que abordaram aspectos legais e estruturais das políticas públicas voltadas à infância.


Nova Política Nacional da Primeira Infância

O seminário ocorreu dois dias após o lançamento da Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI) pelo Governo Federal, em 5 de agosto, por meio do Decreto nº 12.574/2025. A nova política será coordenada pelo Ministério da Educação, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento integral e a proteção dos direitos de crianças de zero a seis anos, em articulação com diversos órgãos e entidades públicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

TJMS faz movimentação em carreira de magistrados e na estrutura do Judiciário

Qualificação

TCE-MS no 3º Congresso Nacional de Comunicação dos TCs

REE

Aulas da Rede Estadual de Ensino retornam nesta terça para 190 mil alunos

O retorno às aulas marca a retomada dos projetos pedagógicos, avaliações e iniciativas voltadas à recomposição das aprendizagens

Serviços

UFMS inicia café da manhã e prevê serviço em Aquidauana

Publicidade

Clima

Sol neste domingo em Aquidauana, mas frente fria chega na segunda

ÚLTIMAS

Segurança

Onça ataca ribeirinho em Corumbá e leva cães

Ataque reacende alerta na região do Pantanal sul-mato-grossense

Serviços

Jardim realiza evento do Agosto Lilás com foco na proteção das mulheres

Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo