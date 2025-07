João Gomes é atração do MS Ao Vivo do próximo domingo

Campo Grande recebe no próximo domingo (13), a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, desta vez com uma grande atração nacional: o pernambucano João Gomes, um dos nomes mais ouvidos da música brasileira na atualidade. O evento, que acontece no Parque das Nações Indígenas, contará ainda com a abertura do sul-mato-grossense Gabriel Chiad, sanfoneiro e compositor em ascensão no cenário regional.

O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

João Gomes: o menino do Sertão que conquistou o Brasil

Com apenas 22 anos, João Gomes é hoje um dos principais nomes da música popular brasileira. Natural de Serrita, no Sertão de Pernambuco, o artista começou sua trajetória em festas do interior e explodiu nas plataformas digitais com o hit “Meu Pedaço de Pecado”, em 2021. De lá para cá, emplacou sucessos como “Se For Amor”, “Aquelas Coisas” e “Dengo”, além de dois álbuns indicados ao Grammy Latino: Raiz (2023) e De Norte a Sul (2024).

João é reconhecido por sua voz rouca, repertório romântico e forte identidade nordestina. Seus projetos incluem gravações no Marco Zero de Recife, turnês internacionais e parcerias com artistas como Pabllo Vittar, Edson & Hudson, Tarcísio do Acordeon e Japãozin. Ele também participou da trilha sonora da novela Pantanal e do filme Auto da Compadecida 2.

Mais recentemente, João Gomes lançou o projeto “Dominguinho”, ao lado de Jota.pê e Mestrinho, uma obra sensível e acústica gravada no Sítio Histórico de Olinda. O trabalho reúne 12 faixas — entre elas sucessos dos três artistas, a inédita “Flor” e releituras de clássicos como “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr. — e traz uma atmosfera intimista embalada pela sanfona de Mestrinho, os violões de aço e uma percussão inventiva. A proposta é oferecer ao público uma verdadeira experiência sensorial, suave e acolhedora, como os domingos bem vividos.

Mais do que cantar piseiro, João Gomes representa uma nova geração da música nordestina, carregando consigo a simplicidade, a fé e a força do povo sertanejo. Ele não é apenas um cantor: é um fenômeno cultural.

Gabriel Chiad: o forró da nova geração de MS

Natural de Campo Grande (MS), Gabriel Chiad é cantor, compositor e multi-instrumentista. Começou no violão ainda na infância, mas foi com a sanfona que encontrou sua maior expressão artística. Em 2025, decidiu seguir carreira solo e lançou músicas autorais como Cheio no Cangote e Morena na Vaquejada, marcadas pelo ritmo contagiante do forró, do modão e da vanera.

Gabriel já se apresentou em diversos festivais e cidades do Brasil e tem no artista João Gomes uma de suas maiores inspirações — a ponto de lançar a música “Eu Tenho a Senha 2” como homenagem. Abrir o show de João em sua cidade natal será um marco na sua trajetória.

Com carisma, talento e presença de palco, Gabriel representa a força da nova geração da música regional de Mato Grosso do Sul, misturando tradição e juventude com autenticidade.

