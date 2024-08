Jogos Escolares da Juventude teve aumento significativo de competidores

A segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul teve início no dia 1º deste mês, reunindo mais de 3,5 mil estudantes-atletas, de 15 a 17 anos. Com representantes de 55 municípios, o evento deste ano mostra um crescimento significativo em comparação ao ano anterior, que contou com 2.939 atletas na mesma faixa etária.

Os Jogos são organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

A participação de atletas de cidades pequenas e distantes do interior do estado gera grande expectativa e empolgação tanto para os atletas quanto para técnicos e chefes de delegação. O esporte desempenha um papel transformador, criando histórias inspiradoras e proporcionando novas oportunidades e experiências.

Chefe da delegação de Coxim e técnico de handebol, Arthur Francisco Ronchi destaca que todos os atletas de Coxim participam de projetos de treinamento da Fundesporte e do município.

"É muito bom porque tira as crianças da rua e as direciona para algo melhor, incentivando a prática esportiva. Participar dos Jogos Escolares motiva ainda mais os atletas. É uma mudança de vida. Muitos jovens, que nunca tinham saído da cidade, agora têm a oportunidade de competir e confraternizar aqui no Centro de Convivência. Recentemente, nos classificamos para o Brasileiro no individual, proporcionando aos nossos atletas a chance de viajar de avião e conhecer outros lugares".

Eldon Costa de Araújo, de 16 anos, é atleta de voleibol de Coxim e ressalta a importância dessa oportunidade. "Participar dos Jogos é uma maravilha, uma oportunidade incrível. O esporte mudou minha vida, melhorando minha saúde e proporcionando novas oportunidades. É algo que valorizo muito".

A técnica das equipes de voleibol feminino e masculino de Aquidauana, Dara Rocha, explica que o impacto do esporte vai além das quadras. "Trabalhamos com meninas de periferia, trazendo a responsabilidade e a integração social. Aquidauana tem muitas jogadoras de voleibol, e elas se tornaram referência na categoria de 15 a 17 anos. Estar aqui representa uma grande emoção para todas".

Para Mirella Massa, atleta de voleibol de Aquidauana, os benefícios do esporte são evidentes em sua vida. "O esporte é meu bem-estar, um lugar para desestressar e cuidar da saúde. Ele me trouxe disciplina, confiança e força de vontade. Participar dos Jogos é uma grande honra e uma oportunidade de mostrar nosso trabalho".

Cladinei Pedro da Silva, técnico de voleibol de Paranhos, enfatiza o impacto positivo do esporte nos jovens de sua cidade. "Trazer os jovens para Campo Grande é uma experiência enriquecedora, especialmente para aqueles que estão viajando pela primeira vez. Uma ex-atleta, agora estudante de Enfermagem, me disse que participar das competições facilitou muito sua vida acadêmica".

A atleta de voleibol de Paranhos, Anny Karolainy Jara, ressalta como o esporte contribui para seu bem-estar. "Independentemente de onde eu esteja, o esporte me faz esquecer os problemas. Temos uma ótima estrutura e um técnico dedicado, o que nos proporciona qualidade de treinamento".

Técnico de handebol de Rio Brilhante, Girress Braga ressalta o apoio da cidade ao esporte. "Rio Brilhante fomenta o esporte em várias modalidades. Os Jogos são o ápice para nossa equipe, e estamos muito felizes e confiantes".

Para o atleta de handebol de Rio Brilhante, Luís Felipe Ayres, a paixão pelo esporte é evidente. "Nos esforçamos ao máximo, treinando em qualquer condição. Estar nos Jogos representa amor ao esporte e uma grande realização. A estrutura oferecida pela Fundesporte é excelente".