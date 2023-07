Pai do ex-ministro Carlos Marun, José Marun Filho morre em Campo Grande

Pai de Marun morre em Campo Grande / Valter Campanato/ Agência Brasil

José Marun Filho faleceu aos 92 anos nesta quarta-feira, dia 26. Pai do ex-ministro Carlos Marun, teve a morte confirmada pela assessoria do político.

Segundo o Midiamax, o deputado Renato Câmara, do MDB, partido de Marun, foi quem anunciou a morte nas redes sociais.

“É com profundo pesar e tristeza em meu coração que expresso minhas condolências à família Marun pelo falecimento do estimado José Marun Filho, pai do ex-ministro Carlos Marun. Neste momento de imensa dor, gostaria de prestar minhas homenagens a esse homem que deixou uma marca indelével em sua jornada”, publicou.

O deputado estadual Marcio Fernandes também manifestou nota de pesar. "É com pesar que recebo a notícia do falecimento de José Marun Filho. Pai do meu amigo e ex-ministro, Carlos Marun. José Marun era economista e advogado, tenho certeza que deixou um legado por onde passou. Que Deus conforte o coração de todos neste momento."

O ex-ministro Carlos Marun ainda não manifestou sobre o falecimento do pai.